Um grave acidente ocorreu na manhã desta Sexta-Feira Santa, no km 243 da PR-092, em Wenceslau Braz, envolvendo dois veículos, uma GM Tracker com placas de Belo Horizonte (MG) e uma Mitsubishi L200 de Curitiba (PR). A colisão frontal deixou sete pessoas feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu por volta das 7h. As primeiras informações indicam que ambos os veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram, por razões ainda desconhecidas. O impacto foi tão forte que os carros foram arremessados para fora da pista.

No GM Tracker, estavam cinco jovens entre 17 e 24 anos, todos com ferimentos graves. Já na L200, seguiam um homem de 57 anos e uma mulher de 58 anos, que também ficaram feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e concessionária responsável pela rodovia mobilizaram esforços para o resgate e transporte das vítimas ao hospital de Wenceslau Braz. A PRE informou que as causas do acidente estão sob investigação.