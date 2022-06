O Ministério da Saúde atendeu pedido do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), para a liberação da segunda dose de reforço (ou 4ª dose) da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 50 anos, além de trabalhadores da saúde. A decisão foi formalizada por meio da publicação das Notas Técnicas Nº36 e 37/2022.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, esteve em Brasília e solicitou a readequação da estratégia ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), considerando o aumento de casos de coronavírus e de síndromes respiratórias.

“O parecer positivo do Ministério é de grande importância, sobretudo com o aumento recente de casos confirmados no Paraná. Como sempre reafirmamos, a vacinação é a principal ferramenta de combate ao vírus, daí a necessidade de ampliar sua oferta”,