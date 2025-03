Na manhã desta sexta-feira (18), por volta das 6h30, um grave acidente na rodovia PR-151, no km 43, entre Carlópolis e Ribeirão Claro, resultou na morte de uma pessoa. Um veículo VW Gol, de cor prata, registrado em Ribeirão Claro, saiu da pista e caiu em uma vala de contenção de água.

Conforme informações colhidas no local, o veículo seguia no sentido Carlópolis-Ribeirão Claro quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle da direção, ocasionando o acidente.

A vítima fatal foi identificada como Renato Ribeiro Américo, de 40 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

As Polícias Rodoviária Estadual, Civil e Científica estiveram presentes no local para realizar os procedimentos de praxe e investigar as causas do acidente.