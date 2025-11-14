Num momento em que a indústria audiovisual brasileira vive expansão contínua e há carência de profissionais qualificados em todas as etapas da cadeia produtiva, o Curso de Elétrica Avançada para Cinema – Formação Técnica para Gaffers chega como uma oportunidade gratuita e inédita para quem deseja se profissionalizar na área técnica do cinema, vídeo, TV e propaganda.

A iniciativa é da Armada Academy, que teve o projeto aprovado no edital Qualifica Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura.

Segundo estudo recente da Oxford Economics para o setor audiovisual no Brasil, em 2024 o segmento gerou cerca de R$ 70,2 bilhões em PIB e sustenta aproximadamente 608.970 empregos diretos e indiretos. Esse cenário evidencia o amplo potencial de crescimento e a necessidade urgente de mão de obra qualificada, especialmente em cidades menores.

Com carga horária total de 50 horas (3 dias) e 40 vagas por cidade, a formação é destinada a técnicos, estudantes de cinema e interessados em atuar como gaffer – profissional essencial responsável pelo planejamento, montagem e gerenciamento da iluminação em produções audiovisuais. O curso combina aulas teóricas, estudos de caso e intensa prática de set, incluindo o uso de tecnologias como o sistema DMX e o controle de luz via tablets e smartphones. Inscrições e informações AQUI.

A Armada Academy é uma iniciativa da Armada Rental voltada à formação e capacitação de profissionais do audiovisual. Em 2024 realizou cursos gratuitos de Assistência de Câmera, Elétrica e Maquinaria e Captação de Som Direto. Em 2025, o novo curso de Elétrica Avançada para Cinema passará por oito cidades do Paraná – Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá, Londrina, Paranaguá – promovendo descentralização e acesso democrático à qualificação técnica.

As aulas serão conduzidas por Marlon Rocha (Sagui), gaffer e técnico cinematográfico com mais de 15 anos de experiência em cinema, televisão e publicidade. No currículo, ele reúne produções como Jogos de Poder (2003), 400 Contra 1: A História do Crime Organizado (2010) e Deserto Particular (2021), além de trabalhos em séries e documentários para a Globoplay, como Rensga Hits! e O Caso Evandro. “Mais do que uma aula técnica, queremos compartilhar a vivência de set, as histórias e os aprendizados de quem vive o cinema na prática”, destaca Sagui.

Para Daniel Bernardon, diretor da Armada Rental, o curso representa um investimento direto na qualificação da cadeia produtiva do audiovisual. “O mercado cresce, mas ainda há uma lacuna importante na formação técnica. A Armada Academy nasceu justamente para fortalecer essa base, ampliando o acesso ao conhecimento e preparando profissionais para um setor em constante transformação.”

A secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, destaca que iniciativas como esta fortalecem toda a cadeia cultural do Estado. “Investir na formação técnica e profissional dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura é essencial. Esse tipo de curso amplia oportunidades, descentraliza o acesso e fortalece o setor audiovisual em cidades que muitas vezes não recebem esse tipo de capacitação. Nosso objetivo é que o Paraná todo participe do crescimento do setor cultural e audiovisual”, afirma Luciana.

MÓDULO TEÓRICO ONLINE – O módulo teórico da qualificação já foi realizado de forma on-line, porém permanecerá disponível aos novos participantes até o final de dezembro. O responsável pelas aulas teóricas é o diretor de fotografia e gaffer Ivanir Pereira (Fumaça), que soma mais de 20 anos de carreira. Ele assina longas, curtas e séries, como Cormorant (2014), Clube dos Solitários (2015) e Profissão Insônia (2012). Ganhou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia pela RPC (2011 e 2012) e no Festival da Lapa (2015).

Confira programação completa:

Ponta Grossa – 17, 18 e 19 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Cel. Francisco Ribas, 58

Guarapuava – 20, 21 e 22 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Brigadeiro Rocha, 1967

Francisco Beltrão – 24, 25 e 26 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Goiás, 333

Cascavel – 27, 28 e 29 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Vicente Machado, 619

Maringá – 01, 02 e 03 de dezembro – Estúdio Telescope / Cosmos Filmes – Av. Dep. José Alves dos Santos, 4403

Londrina – 04, 05 e 06 de dezembro – E-Cria HUB – Espaço Vila Rica – R. Piauí, 211

Paranaguá – 08, 09 e 10 de dezembro – Casa Elfrida Lobo – R. Dr. Leocádio, 393

Curitiba – 11, 12 e 13 de dezembro – Armada Rental – R. Wanda dos Santos Mallmann, 1015 – Vila Tarumã/Pinhais (PR)

Serviço:

Curso gratuito de Elétrica Avançada para Cinema – Formação Técnica para Gaffers

Produção: Armada Rental/Armada Academy

Carga horária: 50h | Vagas: 40 por cidade | Gratuito

Inscrições e informações neste link