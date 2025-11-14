Na noite de 22 de novembro de 2025, Jacarezinho (PR) será palco de um evento que promete marcar a cena cultural brasileira. O Auditório Jofre Elias, do CAT (Conjunto Amadores de Teatro), sediará o lançamento nacional do Projeto Memórias, iniciativa da Associação Gurias do Bem em parceria com a Orquestra Viola & Cantoria.

O projeto une música raiz e ação social, levando ao público espetáculos que resgatam tradições culturais enquanto distribuem pijamas para crianças e idosos atendidos por projetos sociais.

Um espetáculo de música e história

Sob regência de Claudio Avanso, o repertório foi cuidadosamente elaborado para conduzir a plateia por uma viagem sonora que revela facetas essenciais da alma e da história do Brasil. As violas protagonizam o espetáculo, acompanhadas pelo contrabaixo, guitarra e percussão, que se somam às vozes marcantes da Orquestra.

Além da experiência musical, o evento será também um momento de encontro e celebração para visitantes e viajantes que aproveitam o feriado prolongado no Vale do Rio Paranapanema. O espetáculo promete unir amigos e familiares em torno da tradição dos violeiros e do trabalho dedicado das costureiras envolvidas no projeto.

Serviço

– Data: 22 de novembro de 2025

– Horário: 19h30

– Local: CAT – Conjunto Amadores de Teatro

Avenida Getúlio Vargas, 968, Centro, Jacarezinho – PR

– Ingressos: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia)

– Informações: (41) 99674-1279

– Chave PIX: contato@guriasdobem.com.br

Sobre o Projeto Memórias

O Projeto Memórias é uma parceria entre a Associação Gurias do Bem e a Orquestra Viola & Cantoria. A iniciativa percorrerá diversos municípios brasileiros com espetáculos de música raiz, sempre acompanhados da entrega de pijamas para crianças e idosos atendidos por projetos sociais.

Mais informações podem ser encontradas no site oficial: guriasdobem.com.br