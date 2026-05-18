Na última sexta-feira (15), o 2º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), deflagrou a Operação Sinergia III nas cidades de Ribeirão Claro e Carlópolis.

A operação faz parte de uma estratégia integrada entre forças de segurança, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, crimes patrimoniais e infrações de trânsito, além de reforçar a presença policial em áreas sensíveis. A Sinergia III representa a continuidade de ações conjuntas que vêm sendo realizadas em todo o estado, unindo inteligência, patrulhamento e cumprimento de mandados judiciais.

*Ocorrência em Carlópolis*

No município de Carlópolis/PR, 16/05/2026, equipes da Polícia Militar e da PCPR deram cumprimento a mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de um indivíduo. Com ele, foram localizados “crack, cocaína, balança de precisão e apatrerchos utilizados pelo narcotráfico.

Além disso, outra fração das equipes policiais realizou bloqueios de trânsito, que resultaram na apreensão de cinco motocicletas e na elaboração de 40 notificações, além da regularização de veículos no local.

*Impacto da Operação*

A Operação Sinergia III reforça o compromisso da Polícia Militar e da Polícia Civil em atuar de forma integrada, garantindo ordem pública, segurança e tranquilidade à população. Essas ações constantes no Norte Pioneiro têm impacto direto na redução da criminalidade e na proteção da saúde coletiva, ao combater o tráfico de drogas e práticas perigosas no trânsito.

A Polícia Militar destaca que, além dos resultados obtidos em Carlópolis, várias motocicletas também foram apreendidas no último final de semana, consolidando o êxito da operação e demonstrando a efetividade da presença policial na região.