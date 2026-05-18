No dia 17/05/2026, por volta das 15h45, a Polícia Militar, em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal, realizou uma significativa apreensão de entorpecentes na Rodovia PR-218, entre os municípios de Guapirama/PR e Joaquim Távora/PR.

A operação teve início após informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal – PRF indicando suspeita de transporte de drogas em uma caminhonete _*I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, cor preta,*_ que tracionava uma carretinha com um barco, com destino provável ao Estado de São Paulo. A equipe policial militar posicionou-se estrategicamente na rodovia e conseguiu realizar a abordagem do veículo, já nas proximidades do trevo de Joaquim Távora/PR.

Os policiais militares e agentes da PRF realizaram buscas minuciosas, incluindo desmontagem de partes da caminhonete e inspeção detalhada da embarcação, sendo encontrados, _*dentro do fundo falso do barco, 284,3 (duzentos e oitenta e quatro quilos e trezentos gramas) de maconha, divididos em vários tabletes.*_

O *condutor foi identificado, 49 anos, endereço de Loanda/PR*. Questionado sobre os fatos, o condutor afirmou que o entorpecente teria como *destino o município de Avaré/SP e que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte.*

Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e juntamente como o veículo, a embarcação (carretinha e barco) e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis para as medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e a luta contra o tráfico de drogas, destacando a importância da cooperação entre forças policiais para o sucesso das operações.