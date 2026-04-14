No dia 13 de março, o Diretório Acadêmico Octávio Mazziotti (DAOM), do curso de
Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), promoveu uma
campanha que uniu estudantes e responsabilidade social. O tradicional “trote”,
realizado com os calouros, deu lugar a uma importante ação beneficente, que ocorre
há alguns anos na Universidade.
O trote solidário tem como foco a arrecadação de alimentos não perecíveis. Neste ano,
os alimentos foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo, instituição voltada ao
cuidado de idosos, localizada no município de Jacarezinho – PR. Ao todo, foram
arrecadados 737,48 kg de alimentos.
A participação dos calouros nessa iniciativa demonstra que a vida universitária vai além
do ambiente acadêmico, evidenciando que a formação superior pode ser marcada por
atitudes de responsabilidade social, empatia, respeito e solidariedade.
Ao promover o trote solidário, o DAOM não apenas reafirma sua importância no
ambiente acadêmico, como também cumpre sua missão social, incentivando a
participação ativa dos estudantes na comunidade desde o primeiro dia de aula.
O ambiente acadêmico é um espaço privilegiado para o cultivo do compromisso com o
próximo e com a cidadania.
O DAOM parabeniza todos os estudantes que participaram dessa iniciativa e agradece
a contribuição de cada um para que esse trote cumprisse seu verdadeiro propósito.