No dia 13 de março, o Diretório Acadêmico Octávio Mazziotti (DAOM), do curso de

Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), promoveu uma

campanha que uniu estudantes e responsabilidade social. O tradicional “trote”,

realizado com os calouros, deu lugar a uma importante ação beneficente, que ocorre

há alguns anos na Universidade.

O trote solidário tem como foco a arrecadação de alimentos não perecíveis. Neste ano,

os alimentos foram destinados ao Lar São Vicente de Paulo, instituição voltada ao

cuidado de idosos, localizada no município de Jacarezinho – PR. Ao todo, foram

arrecadados 737,48 kg de alimentos.

A participação dos calouros nessa iniciativa demonstra que a vida universitária vai além

do ambiente acadêmico, evidenciando que a formação superior pode ser marcada por

atitudes de responsabilidade social, empatia, respeito e solidariedade.

Ao promover o trote solidário, o DAOM não apenas reafirma sua importância no

ambiente acadêmico, como também cumpre sua missão social, incentivando a

participação ativa dos estudantes na comunidade desde o primeiro dia de aula.

O ambiente acadêmico é um espaço privilegiado para o cultivo do compromisso com o

próximo e com a cidadania.

O DAOM parabeniza todos os estudantes que participaram dessa iniciativa e agradece

a contribuição de cada um para que esse trote cumprisse seu verdadeiro propósito.