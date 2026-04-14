Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (13), suspeito de agredir uma mulher de 32 anos, em uma residência localizada na região central de Jacarezinho (PR).

Ação rápida da Polícia Civil

A ocorrência iniciou após uma testemunha procurar diretamente a sede da Polícia Civil para denunciar uma possível situação de violência doméstica nas proximidades.

Em seguida, os policiais deslocaram-se imediatamente até o endereço informado.

Casal apresentava lesões, segundo polícia

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um casal em discussão acalorada. Durante a abordagem, foi constatado que ambos apresentavam lesões aparentes, reforçando a suspeita de agressões no contexto doméstico.

Prisão em flagrante e encaminhamento

O homem foi preso em flagrante no próprio local. A ação teve como objetivo interromper a possível agressão e garantir a segurança da vítima.

A ocorrência foi registrada como:

Vias de fato contra mulher;

Contexto de violência doméstica, conforme a legislação vigente.

Os envolvidos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais.

Fiança foi arbitrada

Após os trâmites, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança ao suspeito, conforme previsto em lei.