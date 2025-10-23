Promovido pelo Sesc e pela Prefeitura de Jacarezinho, o Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan 2025) promete emocionar o público com uma programação intensa e plural entre os dias 5 e 8 de novembro. Artistas de seis estados do país se apresentam na mostra de música no Teatro Iguaçu, que encerra a programação do evento no sábado (8), com show da cantora Wanderléa, um dos maiores ícones da música brasileira.
Símbolo da Jovem Guarda e referência de gerações, Wanderléa construiu uma carreira marcada por autenticidade, talento e inovação. Cantora, atriz e compositora, é reconhecida como uma das pioneiras da música pop brasileira, com sucessos como “Pare o Casamento”, “Prova de Fogo” e “Foi Assim”. Ao longo de mais de seis décadas de trajetória, a artista segue encantando plateias em todo o país com sua presença carismática e voz inconfundível.
Em sua edição de 2025, o Fejacan registrou 378 artistas inscritos, representando 18 estados brasileiros, com um total de 1.512 músicas encaminhadas para avaliação, um recorde histórico do festival. Após a seleção, foram escolhidos doze intérpretes que se apresentarão na mostra oficial, representando sete estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro. A diversidade de estilos musicais reafirma a importância do Fejacan como um dos mais relevantes festivais do gênero no Sul do país.
Antes das apresentações no Cine Teatro Iguaçu, o público poderá conferir as ações do Fejacan Externo, que acontecem entre os dias 5 e 6 de novembro, em diversos espaços da cidade, aproximando o festival da comunidade e celebrando a música em diferentes ambientes.
Confira a programação:
5 de novembro (quarta-feira)
Fejacan Externo
14h
📍Fejacan nas Escolas | Escola Arlindo Bessa
Cleiton Ferraz – Mc Kueyo + Musicou
17h
📍 Palco na Feira Popular
Raíssa Anastásia e Regional + Participação: Laboratório Cultural de Dança do Sesc Jacarezinho
6 de novembro (quinta-feira)
Fejacan Externo
9h
📍 Fejacan nas Escolas | Escola João de Aguiar
Helena Sofia
12h
📍 Restaurante Molinis
Belliza Luar
14h30
📍 Palco Alternativo do Fejacan Externo
Vinícius Chagas Trio + Selma Fernands
20h
📍 Bar Barril
Madu Calixto – Quarteto Fora de Contexto
7 de novembro (sexta-feira)
19h30
📍 Cine Teatro Iguaçu
Mostra de Música Fejacan 2025
Abertura: Projeto Musicou
Artistas e músicas selecionados para a edição 2025:
● Selma Fernands – “Rosa dos Ventos”, “Lamento” | São Paulo (SP);
● Vinícius Chagas Trio – “Holofo(R)Tes”, “Granata” e “Bergen Avenue 371.” | São Paulo (SP);
● Do Igor – Toneladas de Maracatu – “Arruaça”, “Pedreira Minha Comuna”, “Pedrinha Pequena” | Jacarezinho (PR);
● Fabrício Martins – “Café”, “Interlúdio 1” | Londrina (PR);
● Madu Calixto – Quarteto Fora de Contexto – “Madu Chorando”, “Menino de Ouro” | São Paulo (SP);
● Helena Sofia – “Pierre e Danielle”, “Brava” | Curitiba (PR);
● Flor Furacão – “Coisas Leves”, “Improbaião do Cerrado” | Brasília (DF).
8 de novembro (sábado)
19h30
📍 Cine Teatro Iguaçu
Mostra de Música Fejacan 2025 + Show de Encerramento
● Anthonny Felipe – “Cael no Guiro”, “Nina” | Campo Largo (PR);
● Raíssa Anastásia e Regional – “Cansei de Ser Santa”, “Pula Dante”, “Elas na Gafieira” | Belo Horizonte (MG);
● Cleiton Ferraz – Mc Kueyo – “Carta Para Zalina”, “Quebradas de Jacarezinho” | Jacarezinho (PR);
● Belliza Luar – “Ostra e Sal”, “Umbigo do Horror”, “Trilhos de Limo” | Niterói (RJ);
● Mazin Silva – “Mundo Livre”, “Mocorongo”, “Se Correr o Bicho Pega” | Blumenau (SC).
Show de encerramento com Wanderléa e Banda