Cerca de 300 crianças e adolescentes de Carlópolis, no Norte Pioneiro, acompanharam ação educativa sobre os cuidados com escorpiões. Nesta quarta-feira (22), a iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio da 19ª Regional de Jacarezinho e prefeitura, reforçou a importância da conscientização.

Os participantes tiveram proximidade com o animal e conferiram palestras e dinâmicas que abordaram desde os locais onde os escorpiões costumam se esconder até seus hábitos alimentares e predadores naturais. Também receberam informações sobre o que fazer em caso de acidente. Escolas estadual, municipal, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e pessoas do programa de assistência social se revezaram no aprendizado.

“Prosseguimos com as ações de combate ao escorpião em regiões com incidência. A conscientização, principalmente entre crianças e adolescentes, tem se mostrado uma estratégia bastante efetiva, já que nessa faixa etária há grande potencial de multiplicação da informação”, destacou o secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves.

Segundo a coordenadora de combate ao escorpião da Regional de Jacarezinho, Ângela Zacarias Tovani, a proposta foi unir teoria e prática. “Os estudantes protagonizaram as ações para seu próprio cuidado e identificação e se tornaram multiplicadores desse conhecimento, levando informações às famílias, o que fortalece o cuidado coletivo e contribui para evitar acidentes”, considerou.

A iniciativa reforçou a relevância da participação da comunidade mais jovem na promoção da saúde e na prevenção de acidentes, já que nessa região existe grande incidência.

SOROS EM IBAITI – Ibaiti foi habilitado nesta quarta-feira como local de armazenamento de soros antivenenos, visto que anteriormente só era referenciado para aplicação do insumo. A cidade não tinha local apto para armazenar o insumo e equipamento adequados no hospital municipal.

A 19ª Regional de Saúde coordenou a capacitação da equipe e a adequação da estrutura, que foi viabilizada pela prefeitura, garantindo condições adequadas de armazenamento, controle e dispensação dos insumos.

Com a inclusão de Ibaiti na rede de referência, os casos graves de picadas de escorpião, aranha e cobra poderão receber atendimento imediato, inclusive de municípios próximos, quando indicado pela Regional mediante suporte do CIATox. São 224 locais.

CAPTURA DE ESCORPIÕES – Em Salto do Itararé, município com 5.178 habitantes, que fica a 105 quilômetros de Jacarezinho, o trabalho se estendeu além da cidade e colocou em ação agentes da Vigilância Ambiental na captura dos escorpiões.

Eles vasculharam uma área rural, revirando e organizando tijolos, telhas, troncos e vegetação, locais propícios desses animais. Em apenas uma hora capturaram oito escorpiões da espécie Tityus bahiensis, mais conhecido por escorpião marrom, cada um deles com cerca de seis centímetros.

Desde setembro, uma força-tarefa está sendo realizada nos municípios da região, com o apoio e orientação do Governo do Estado, a fim de intensificar as ações de controle, eliminar criadouros, orientar a população e reduzir o risco de acidentes.