Segundo o Simepar, o Estado segue com algumas áreas de instabilidade, mas com poucas descargas elétricas. A região de Cornélio Procópio, o Norte Pioneiro, chegou a registrar 65,0 mm de chuva acumulada ao longo da madrugada. Os Campos Gerais, região de Ponta Grossa, também registram precipitações.

O tempo instável se mantém no Paraná, de acordo com o Simepar, em função da presença de um sistema frontal sobre o oceano. Há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios no decorrer do dia, com temporais localizados, o que deve se seguir até segunda-feira (16).