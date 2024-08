Uma das protagonistas do seriado “Chaves”, exibido no SBT entre 1984 e 2020, a atriz Florinda Meza, a Dona Florinda, usou as redes sociais para se despedir do apresentador, que morreu no último sábado (17) aos 93 anos.

Florinda agradeceu a Silvio Santos por apostar no sucesso do seriado no Brasil, e pediu para que ele, em outro plano, dê um abraço em Roberto Goméz Bolaños (1929-2014), criador e intérprete do personagem título, que foi marido de Florinda.

“Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober”, afirmou.

Silvio Santos podia dizer que “Chaves” era uma aposta sua que havia dado muito certo. O apresentador era o único que acreditava no sucesso da série, e a colocou no ar contra a vontade de diretores do SBT, que a acharam “tosca” na primeira vista.

A atração só saiu do ar em 2020 por causa de problemas entre o filho de Bolaños e a Televisa, produtora do programa, mas sempre foi um campeão de audiência na emissora.

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (17), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.

“Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações”, concluiu a nota.