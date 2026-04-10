Durante os próximos meses a BR-369, entre Jacarezinho e Cambará, no Norte Pioneiro paranaense, passará por profundas transformações. O trecho de 18 quilômetros da rodovia recebe as obras de duplicação e ampliação de capacidade executadas pela EPR Litoral Pioneiro, projeto aguardado por décadas por moradores desses municípios. Com entrega prevista para o primeiro bimestre de 2027, o trabalho irá garantir maior eficiência, trafegabilidade e segurança aos usuários.

As obras estão em andamento com ações de supressão vegetal, limpeza e terraplanagem nas áreas onde serão construídas as novas pistas. Também está em execução a fundação para o novo viaduto localizado no km 17,500 da rodovia, no acesso ao município de Cambará, e a fundação da ponte sobre o Rio Alambari, no km 19,500.

Atuam nas obras cerca de 215 colaboradores e mais de 100 equipamentos. Nesta etapa, os impactos na fluidez da rodovia serão reduzidos. Não estão previstas interdições temporárias de faixas, apenas intervenções pontuais, que serão devidamente sinalizadas e comunicadas previamente aos usuários nos canais oficiais da concessionária – site, redes sociais e atendimento operacional.

“É uma grande satisfação para a EPR Litoral Pioneiro dar andamento às obras de duplicação da BR-369. Sabemos da importância deste projeto para a comunidade local e para o corredor logístico que liga as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. Certamente a ampliação da rodovia irá trazer ainda mais desenvolvimento para o Norte Pioneiro”, comenta o diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira.

Zero impacto negativo

Nas próximas semanas, as equipes chegam ao trecho urbano de Cambará, com obras no sistema de drenagem da rodovia. Desde que assumiu a concessão, a EPR Litoral Pioneiro se dedicou a discutir o projeto com autoridades e moradores, ação que resultou na apresentação de sete alternativas técnicas ao projeto inicialmente previsto pelo Programa de Exploração da Rodovia criado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O projeto final não gerou impacto social negativo ao município, uma vez que reduziu de 200 para 5 o número de desocupações, todas fora da área urbana. “Conseguimos, em conjunto com a comunidade e as principais lideranças representativas, bem como com o poder público, criar uma inovação para os manuais de rodovias, um modelo híbrido com características rodoviárias e municipais”, explica o gerente de projetos da concessionária, Gabriel Rolim. Ele ainda destaca que “essa é uma solução moderna, o melhor projeto considerando o espaço físico da cidade e as demandas locais, pois o trecho urbano e a rotina da comunidade serão preservados”.

Na solução encontrada para o 1,850 quilômetro da BR-369 do perímetro urbano de Cambará, o trecho que hoje é composto por uma pista simples será ampliado com duas faixas para cada sentido e uma faixa auxiliar para conexão às demais ruas da região, além de canteiro central. A fluidez estará garantida, com dispositivos que contribuem com a segurança aos usuários: a velocidade máxima da via será 50 km/h, com 4 radares, travessias para pedestres e dois retornos aos motoristas.

“Será uma rodovia moderna e integrada, que vai unir a cidade de Cambará aos serviços que hoje são ofertados neste ponto da estrada, permitindo que as pessoas circulem com segurança, garantindo que o tráfego tenha velocidade controlada sem abrir mão da fluidez rodoviária, resultando, desta forma, em uma prosperidade compartilhada entre moradores e concessionária”, afirma Rolim.

Duplicação

Ao todo, a ampliação da BR-369 entre Jacarezinho e Cambará contempla faixas adicionais em 18 quilômetros da rodovia, criação de 4 retornos – dois deles no trecho urbano de Cambará, uma ponte sobre o Rio Alambari, no km 19, e a criação de dois viadutos, nos km 17 e no km 22, este último que fará conexão com a PR-431.

Segurança

Os usuários que circulam pelo trecho em obras devem redobrar a atenção, além de respeitar os limites de velocidade e a sinalização extra empregada. Em caso de emergência, a concessionária está à disposição pelo 0800 277 0153, que também atende pelo WhatsApp.