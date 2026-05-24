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A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu um adolescente de 16 anos na tarde da última quarta-feira (20), na Vila Garcia, em Paranaguá, após perseguição pelas ruas do bairro. O jovem conduzia uma bicicleta motorizada em alta velocidade e desobedeceu ordem de parada dos policiais.

Denúncias da comunidade

Moradores acionaram a PM por meio da Sala Alfa, relatando que o adolescente realizava manobras perigosas e provocava barulho excessivo nas proximidades de um mercado localizado na Rua Alcemiro Luciano. A situação colocava em risco pedestres e animais da região.

Perseguição e abordagem

Durante patrulhamento, uma equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) localizou o suspeito. Ao receber sinais sonoros e luminosos para parar, o jovem fugiu pelas ruas do bairro. A perseguição se estendeu por cerca de um quilômetro até que o adolescente perdeu o controle da bicicleta e entrou em um terreno de mata na Rua Dona Julieta, onde foi abordado.

Bicicleta apreendida

Segundo relato à PM, o adolescente disse que fugiu por medo de perder a bicicleta. O veículo, modificado artesanalmente, foi apreendido e encaminhado ao pátio do 9º Batalhão.

Encaminhamento

A mãe do jovem foi localizada e acompanhou o encaminhamento à delegacia. O adolescente foi apreendido por direção perigosa e desobediência. Um Termo Circunstanciado foi confeccionado e o menor ficou sem a bicicleta motorizada.