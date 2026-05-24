Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de drogas escondidas em um veículo na BR-277, em Guarapuava (PR), na tarde deste domingo (24).

Detalhes da operação

Por volta das 13h, equipes da PMPR solicitaram apoio da PRF para abordar um CAOA Chery que levantou suspeitas durante patrulhamento. Os ocupantes forneceram informações contraditórias sobre a viagem, o que motivou uma fiscalização minuciosa.

Na inspeção, os policiais identificaram sinais de adulteração no tanque de combustível. Ao abrir o compartimento, foram encontrados diversos tabletes de drogas embalados em bexigas.

Substâncias apreendidas

– Crack: 4,076 kg

– Cocaína (cloridrato): 0,404 kg

– Skunk: 2,216 kg

Encaminhamento

O motorista e o passageiro foram presos em flagrante. O veículo e os entorpecentes foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Guarapuava, onde serão realizados os procedimentos legais.