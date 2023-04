Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma égua prenha foi resgatada de um bueiro em uma rua de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã deste domingo (16). Segundo o Portal Catve, o animal ficou cerca de 4h preso, antes de ser retirado do local pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo informações repassadas à reportagem da Catve, o animal estava preso no local desde às 4h. A égua foi retirada por volta das 8h e os bombeiros tiveram que usar um guindaste.

Os moradores ainda contaram que o buraco estava tampado com pedaços improvisados de madeira. Além disso, a tampa do bueiro estava quebrada há muito tempo. Os relatos apontaram que, inclusive, uma pedestre já caiu no buraco.