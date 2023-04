Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os passageiros de um ônibus passaram por um susto após o veículo ficar sem freio e ter que utilizar a área de escape da BR-376, no quilômetro 667, no Paraná, neste sábado (15). O veículo, que transportava 23 passageiros, retornavam a Santa Catarina no momento em que apresentou um problema nos freios durante a descida da serra, km 666 da rodovia. Veja vídeo abaixo.

(Foto: Reprodução / Arteris Litoral Sul)

O motorista evitou uma tragédia e conseguiu conduzir o ônibus até a área de escape, instalada no km 667,3.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, ninguém ficou ferido. Desde terça-feira (11), foram cinco entradas nas Áreas de Escape dos dispositivos na BR-376, com três entradas no km 671,7 e duas no km 667,3, na pista sentido Santa Catarina, até o momento.

(Vídeo: reprodução / Arteris Litoral Sul