Sancionada nesta terça-feira (23) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, a lei que reduziu o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5% para 1,9% provocou um aumento de até 104% nos emplacamentos nas maiores cidades paranaenses. O período de análise abrange os 10 dias antes e os 10 dias depois do anúncio do Governo do Estado sobre a diminuição da alíquota, em agosto. A medida beneficiará 3,4 milhões de proprietários de veículos a partir de 2026, com uma redução de 45% no valor do imposto.

Dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) mostram que os 15 maiores municípios do Estado registraram alta no número de emplacamentos na comparação entre os dois períodos. A mais significativa delas foi registrada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com crescimento de 104,8%, passando de 351 para 719 veículos registrados no município. O dia com maior número de emplacamentos foi 26 de agosto, seis dias após o anúncio do governador sobre o IPVA.

Aumento expressivo também foi registrado em Maringá, no Noroeste, com 68,4% de crescimento, saindo de 326 para 549 emplacamentos. Campo Largo, vizinha de Curitiba, registrou a terceira maior alta entre os períodos analisados, com 53,1%. Foram 72 veículos emplacados de 20 a 29 de agosto, ante 47 no período de 10 a 19 do mesmo mês.

Na região Oeste, Cascavel registrou crescimento de 34,7%, passando de 239 para 322 veículos emplacados entre os dois períodos, seguida de perto por Apucarana, no Vale do Ivaí, com 34,6% de aumento (de 52 para 70). Na sequência, aparecem Toledo (Oeste), com 31,3%; Araucária (RMC), com 29,3%; Paranaguá (Litoral), com 27,3%; Ponta Grossa (Campos Gerais), com 22,3%; e Colombo (RMC), com 19,4%.

Fechando a lista dos 15 maiores municípios do Estado estão Curitiba, com 19%; Foz do Iguaçu (Oeste), com 18,2%; Guarapuava (Centro-Sul), com 15%; Fazenda Rio Grande (RMC), com 12,5%; e Londrina (Norte), com 4,2%.

O Estado já observava uma alta no número de emplacamentos nos primeiros oito meses deste ano, com crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2024 . Foram 233.127 novos registros entre janeiro e agosto de 2025, contra 174.033 até agosto do ano passado. Os números dizem respeito a veículos novos, sem incluir a mudança das placas antigas para o padrão Mercosul e a transferência de veículos de outros estados para o Paraná.

O total registrado nos últimos oito meses é superior a todos os emplacamentos de 2022, quando houve 215.461 novos registros, e é semelhante a todo o ano de 2023, com 236.254. Em 2024, o Detran-PR realizou 286.111 emplacamentos.

Entre as novas placas de veículos no Paraná em 2025, 42% são de automóveis, que chegaram a um total de 97.719 registros, 15 mil a mais que no mesmo período do ano passado (82.461). Também houve um salto nos emplacamentos de motocicletas, que passaram de 40.865 nos primeiros oito meses de 2024 para 62.149 em 2025, um crescimento de 52%.

Confira os números de emplacamentos nos 15 maiores municípios do Paraná 10 dias antes e 10 dias depois do anúncio de redução de IPVA:

São José dos Pinhais

10 a 19/08 = 351

20 a 29/08 = 719

Aumento: 104,8%

Maringá

10 a 19/08 = 326

20 a 29/08 = 549

Aumento: 68,4%

Campo Largo

10 a 19/08 = 47

20 a 29/08 = 72

Aumento: 53,1%

Cascavel

10 a 19/08 = 239

20 a 29/08 = 322

Aumento: 34,7%

Apucarana

10 a 19/08 = 52

20 a 29/08 = 70

Aumento: 34,6%

Toledo

10 a 19/08 = 102

20 a 29/08 = 134

Aumento: 31,3%

Araucária

10 a 19/08 = 67

20 a 29/08 = 86

Aumento: 28,3%

Paranaguá

10 a 19/08 = 88

20 a 29/08 = 112

Aumento: 27,3%

Ponta Grossa

10 a 19/08 = 175

20 a 29/08 = 214

Aumento: 22,3%

Colombo

10 a 19/08 = 139

20 a 29/08 = 166

Aumento: 19,4%

Curitiba

10 a 19/08 = 5.661

20 a 29/08 = 6741

Aumento: 19%

Foz do Iguaçu

10 a 19/08 = 165

20 a 29/08 = 195

Aumento: 18,2%

Guarapuava

10 a 19/08 = 100

20 a 29/08 = 115

Aumento: 15%

Fazenda Rio Grande

10 a 19/08 = 56

20 a 29/08 = 63

Aumento: 12,5%

Londrina

10 a 19/08 = 523

20 a 29/08 = 545

Aumento: 4,2%