Durante o atendimento a um grave acidente de trânsito com duas vítimas fatais em Londrina (PR), uma perita oficial da Polícia Científica do Paraná (PCIPR) protagonizou um gesto de empatia que chamou atenção: o resgate de dois cachorros, um gato e uma galinha que estavam no interior de um dos veículos envolvidos.

Sem a presença de familiares no local, a perita Larissa Cardoso Richert levou os animais a uma clínica veterinária para avaliação e, posteriormente, entrou em contato com um membro da família das vítimas para garantir a devolução segura dos animais. “Meu pensamento foi que ajudar, não cogitei fazer diferente. No local, estavam todos bem engajados em garantir que os bichinhos estivessem bem”.

Para a PCIPR, situações como essa reforçam que o trabalho vai além da análise técnica: é um esforço contínuo para preservar vidas, garantir a segurança e promover cuidado, demonstrando que a atuação da corporação busca sempre o bem-estar de todos.