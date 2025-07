Jacarezinho será, mais uma vez, palco do EnCena: Festival de Teatro, que neste ano celebra duas décadas de história e contribuição à cena cultural do Paraná. A vigésima edição, que acontece entre os dias 21 e 30 de agosto, consolida o evento como o maior festival de teatro do Norte Pioneiro, articulando políticas públicas de formação de público, descentralização cultural e valorização da produção artística local e nacional.

O EnCena é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), do Instituto Federal do Paraná (IFPR – Campus Jacarezinho) e do SESC Paraná, do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), com apoio do Governo do Estado do Paraná, por meio do Centro Cultural Teatro Guaíra.

A edição de 2025 conta, ainda, com o apoio do prefeito Marcelo Palhares, que tem reforçado o compromisso da gestão municipal com a cultura, valorizando iniciativas que promovem o acesso democrático à arte e fortalecem a identidade local. “O EnCena é um orgulho para Jacarezinho e um exemplo de como a cultura pode transformar realidades. A Prefeitura segue sendo parceira desse projeto que leva arte, educação e cidadania para toda a nossa população”, afirma o prefeito.

Ao longo dos anos, o festival construiu uma trajetória marcada pela democratização do acesso às artes cênicas, mobilizando instituições públicas e a sociedade civil em torno de uma política cultural permanente e qualificada. A edição de 2025 dá continuidade a essa missão, apostando em ações estruturantes que colocam o teatro como ferramenta de transformação social, de fortalecimento da identidade cultural e de promoção da cidadania.

O EnCena 2025 conta com uma programação diversa e gratuita, com espetáculos voltados para todas as idades, que ocorrerão em diferentes espaços da cidade — incluindo escolas, bairros e distritos rurais. A proposta de levar apresentações a territórios descentralizados reafirma o compromisso do festival com a territorialização da cultura e com a ampliação do acesso, segundo a organização.

Como parte da política de formação de plateia, esta edição terá foco especial nos estudantes da rede municipal, estadual e federal de ensino, permitindo que crianças, adolescentes e jovens possam vivenciar experiências artísticas de qualidade. A iniciativa reforça o papel da educação no estímulo à sensibilidade estética, à imaginação e à reflexão crítica.

Além dos espetáculos teatrais, o EnCena 2025 também contará com oficinas e mesas-redondas voltadas aos grupos locais e artistas em formação, promovendo qualificação, intercâmbio e fortalecimento da cadeia produtiva das artes cênicas na região.

Comemorando seus 20 anos, conforme pontua a comissão organizadora, o festival tem procurado reafirmar sua vocação como política pública cultural consolidada, resultado de uma articulação interinstitucional que alia investimento, continuidade e planejamento. A programação do Festival será divulgada em breve.