A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) prorrogou até 18 de agosto as inscrições para a consulta pública que definirá os diretores das escolas da rede estadual de ensino. O processo seletivo é uma etapa obrigatória para os profissionais que desejam se candidatar à função de direção escolar no período de 2026 a 2029.

A inscrição deve ser feita exclusivamente neste LINK . Também foi ampliado o prazo para correção de documentos anexados de forma incorreta, que poderá ser feita entre os dias 19 e 22 de agosto.

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o objetivo do processo é assegurar que os gestores escolares estejam preparados para liderar com foco na melhoria da aprendizagem e na gestão democrática. “Estamos fortalecendo o papel do gestor escolar como liderança estratégica nas escolas públicas. A habilitação prévia garante que os candidatos estejam tecnicamente preparados para assumir esse papel fundamental”, destacou.

O processo é composto por duas etapas eliminatórias. A primeira consiste na participação e aprovação em curso de formação em gestão escolar. Já a segunda é uma prova presencial sobre os conteúdos do Programa de Desenvolvimento de Liderança 2.0. A avaliação está prevista para 19 de outubro, das 9h às 12h, em município previamente selecionado pelo candidato.

Poderão participar professores e funcionários do Quadro Próprio do Magistério (QPM) ou Quadro Único de Pessoal (QUP), bem como profissionais contratados em Regime Especial (CRES), desde que atuem em escolas do campo ou das ilhas.

A nota mínima exigida para aprovação na prova é de 60 pontos. O resultado definitivo dos candidatos habilitados para participar da consulta nas unidades escolares será divulgado em 14 de novembro.

Mais informações estão disponíveis na página oficial da consulta .