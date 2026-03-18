Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (17) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no município de Jacarezinho, no norte do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da ROTAM realizava patrulhamento tático quando avistou um indivíduo em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, o jovem demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente no imóvel, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o menor dois invólucros contendo substância análoga à maconha. Questionado, ele informou que havia mais entorpecentes dentro da residência, no quarto de sua namorada.

Com autorização da responsável pelo imóvel, registrada em vídeo, a equipe realizou buscas no local indicado. No interior do quarto, foram localizadas 21 porções de maconha já fracionadas para venda, totalizando aproximadamente 67 gramas, além de um recipiente contendo substância análoga à cocaína e um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à sede do batalhão da Polícia Militar para registro da ocorrência. Em seguida, ele foi apresentado à Polícia Civil, que adotou os procedimentos cabíveis.