Em sua 20ª edição, o EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho amplia ainda mais seu compromisso com a democratização do acesso à arte. Neste ano, a programação contará com ações descentralizadas que levarão o teatro para bairros da cidade e para instituições que atendem pessoas assistidas por serviços de saúde, reafirmando o papel do festival como um instrumento de cidadania, inclusão e sensibilidade.

Além dos espetáculos no palco do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), o EnCena 2025 promoverá apresentações nos bairros Marques dos Reis, Pedreira, Ouro Grande e no Centro da Juventude, no bairro Aeroporto. Também serão realizadas sessões voltadas a instituições como o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), o SER (Serviço Especializado em Reabilitação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista) e a APAE.

“Levar o teatro a quem mais precisa é uma forma de garantir que a cultura chegue a todos os cantos da cidade, promovendo bem-estar, pertencimento e humanidade”, afirma o prefeito Marcelo Palhares, destacando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas de cultura e inclusão.

Estudantes da rede pública de ensino que residem nos bairros também terão a oportunidade de assistir aos espetáculos no CAT. A Prefeitura de Jacarezinho viabilizará o deslocamento por meio do transporte público, assegurando que mais crianças e adolescentes vivenciem essa experiência artística.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Eliandra Gonçalves, o EnCena cumpre um papel fundamental ao integrar arte e cuidado. “É o terceiro ano consecutivo da parceria entre cultura e assistência social, através do Encena, que constitui um processo descentralizado, garantindo que os territórios mais vulneráveis tenham acesso a cultura. Essa ação atua como um poderoso instrumento de transformação social, permitindo que as pessoas construam identidades coletivas, fortaleçam os vínculos comunitários, a inclusão social e o desenvolvimento integral dos indivíduos”, afirmou.

O diretor municipal de Cultura, James Rios, destaca que o EnCena deste ano marca um novo momento para o festival. “Estamos profundamente comprometidos com a formação de público e, mais do que isso, com a democratização de acesso ao teatro. O EnCena precisa chegar a todos os públicos, sem qualquer distinção. Vamos produzir um festival do povo, para o povo”, pontuou.

A programação completa do EnCena será divulgada em breve. O festival acontece de 21 a 30 de agosto e é uma realização conjunta da Prefeitura de Jacarezinho, do Sesc PR, do Conjunto Amadores de Teatro (CAT), do IFPR – Campus Jacarezinho e da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Conta com apoio do Governo do Estado do Paraná, por meio do Centro Cultural Teatro Guaíra, bem como da Usina Jacarezinho/Grupo Maringá e da ATUNORPI – Associação dos Municípios do Norte Pioneiro.