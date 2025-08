Um grave acidente registrado na manhã de domingo (3) mobilizou equipes de resgate e chocou moradores da região Norte Pioneiro do Paraná. A colisão, que envolveu três veículos, ocorreu por volta das 9h50 no km 277+800 da PR-092, no município de Siqueira Campos, e resultou na morte de uma mulher de 61 anos, além de sete pessoas feridas — três delas em estado grave.

Dinâmica do acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu uma motocicleta Honda/CG, um Fiat/Siena e um JAC/J3. O motociclista, N. J. N., de 69 anos, trafegava no sentido Wenceslau Braz–Siqueira Campos quando foi atingido na traseira pelo Fiat/Siena, conduzido por A. C. E., de 64 anos. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e a moto saiu da pista.

Na sequência, o Fiat/Siena perdeu o controle e colidiu frontalmente com o JAC/J3, que vinha no sentido contrário. A força da batida causou danos severos aos veículos e ferimentos múltiplos nos ocupantes.

Vítima fatal e feridos

A passageira do Fiat/Siena, N. de L. T. E., de 61 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Entre os feridos em estado grave estão:

– A. C. E., condutor do Fiat/Siena, 64 anos

– N. J. N., motociclista, 69 anos

– D. P. de O., condutor do JAC/J3, 45 anos

Todos foram socorridos e levados à Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos.

Outros três ocupantes do JAC/J3 sofreram ferimentos leves:

– D. C. de L., 43 anos

– E. de L., 19 anos

– G. V., 22 anos

Mobilização e atendimento

Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro atuaram rapidamente no resgate, utilizando ambulâncias e guincho. A Defesa Civil de Siqueira Campos, a Polícia Científica e o IML também estiveram no local, prestando apoio e realizando os procedimentos de perícia.

Apesar das boas condições climáticas, o trecho da rodovia permaneceu parcialmente interditado até as 15h para os trabalhos de remoção dos veículos e investigação.

Investigação em andamento

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A PRE segue coletando informações e analisando os vestígios deixados na pista para entender o que levou à sequência de colisões.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DM8KrD7AerD/?igsh=cDVhMzIzZTUxMXZk