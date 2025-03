Primeiras-damas de 130 municípios paranaenses se reuniram nesta terça-feira (25), no Palácio Iguaçu, para o primeiro de dois encontros promovidos pela primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, para fortalecer o diálogo com os municípios. A iniciativa é promovida desde 2021 com o objetivo de trabalhar de forma colaborativa as políticas e ações sociais nas 399 cidades paranaenses, principalmente as que impactam diretamente as mulheres.

“A ideia era que pudéssemos ajudar umas às outras, compartilhando ações, recursos e boas práticas, com o objetivo de criar um impacto positivo na vida das mulheres em todo o Paraná”, afirmou Luciana. “Isso tem permitido o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, promovendo a integração das ações dos municípios com as inicimanda aativas estaduais, principalmente no que diz respeito à saúde, segurança e rede de apoio feminino”.

Esse espaço de diálogo entre as mulheres tem trazido resultados práticos, como a adesão dos municípios nas campanhas Unidas contra a Dengue e Paraná Rosa, que foram criadas a partir desses encontros. Outra iniciativa foi a criação da Rede Estadual de Ajuda Humanitária, a princípio para atender as pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, mas que é voltada a todo o País, para dar respostas mais rápidas de caráter humanitário em situações de desastre.

Além disso, os encontros também buscam estreitar a parceria dos municípios com o Governo do Estado e incentivar a implantação de ações sociais eficazes para atender, principalmente, as demandas das mulheres. No encontro, foram apresentados alguns programas do Governo do Estado voltados a esse público, como o Banco da Mulher Paranaense, da Fomento Paraná, que já liberou R$ 236 milhões em créditos a negócios tocados por mulheres.

Também foi destaque a diminuição de 18% no número de feminicídios no Paraná, resultado do programa Mulher Segura, que iniciou no ano passado em 20 cidades e agora será expandido aos 399 municípios. Também voltado ao enfrentamento à violência doméstica, a Defensoria Pública do Paraná apresentou o programa Ampara, que presta atendimento gratuito a mulheres vítimas de violência.

REDE DE APOIO – “Os encontros são fundamentais para promover e inclusão e a solidariedade, pois criam uma rede de apoio que ultrapassa os limites municipais. O resultado é a construção de um Paraná mais unido e solidário, com políticas públicas que atendam melhor as mulheres, especialmente as mais vulneráveis”, complementou Luciana.

A secretária municipal de Assistência Social e da Mulher de Fazenda Rio Grande, Giuliana Dal Toso Marcondes, destacou a parceria com o Estado para levar políticas públicas que também são de interesse dos municípios. “A parceria que temos com o Governo do Estado traz inúmeros benefícios para o nosso município, graças a esse olhar especial para as políticas das mulheres”, disse.

“Essa troca de experiências é muito importante para todo mundo e faz com que as cidades se fortaleçam, demonstrando que o Estado se mantém de portas abertas para dar continuidade ao trabalho nos municípios”, afirmou a primeira-dama de Curitiba, Paula Mocelin Slaviero.

A primeira-dama de Sertaneja, no Norte do Paraná, Rosilene Suderio do Prado, ressaltou a atenção com os municípios pequenos, principalmente do Interior. “Nossa cidade é pequena, tem menos de 6 mil habitantes, mas está bem evoluída. Espero que esse encontro e a atenção que estamos recebendo venha trazer mais recursos ao município. Estar aqui é uma forma de abrir as portas para mais ações nas nossas cidades, principalmente as voltadas às mulheres”, salientou.

Na próxima quinta-feira (27), um novo encontro será realizado no Palácio Iguaçu. Incluindo os dois desta semana, serão 17 encontros de primeira-damas realizados desde 2021 em diferentes cidades do Paraná.