O outono já começou e algumas pessoas estão se perguntando quando o frio vai chegar ao Paraná. Duas frentes frias se aproximam do Sul do Brasil nos últimos dias de março e no começo de abril, fazendo com que as temperaturas caiam nos três estados. Veja quando.

De acordo com o ClimaTempo, a primeira frente fria já começa na sexta-feira (28), na altura do litoral de Santa Catarina, provocando uma virada no tempo nos territórios paranaense, catarinense e no Rio Grande do Sul. Além disso, a partir de segunda-feira (31), o fenômeno provoca o primeiro pico de frio no Paraná e nos outros estados.

Conforme o instituto, a umidade prevalece provocando pancadas fortes de chuvas para o Sul do país.

“Conforme a frente fria avança, a entrada do ar polar, vira o vento também em áreas do Sudeste, mas, a previsão é de que as temperaturas diminuam na Região somente a partir do primeiro fim de semana do mês, entre sábado (05) e domingo (06)”, disse o instituto.

Frio não será extremo no Paraná

Apesar da chegada do frio, o ClimaTempo alerta que os modelos meteorológicos não apontam para um frio extremo no Paraná. Essa é a primeira massa de ar frio do ano, que deve deixar o estado com temperaturas abaixo da média.

Outono no Paraná

Os meses de abril, maio e junho no Paraná, historicamente, apresentam redução no volume de chuva em relação ao verão. Sistemas de alta pressão atmosférica, que tem como característica o ar frio e seco, fazem com que o intervalo entre as chuvas também seja maior. Os maiores volumes de chuva no outono geralmente são registrados nas regiões Sudoeste e Oeste e os menores no setor norte do Paraná.

Também faz parte da climatologia da estação o registro de veranicos (vários dias consecutivos sem ocorrência de chuva), a formação de nevoeiros e a ocorrência de geadas nas regiões mais altas do Estado como Sudoeste, Sul, Centro Sul, sul dos Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente no final da estação.

Geadas já estão previstas nas regiões mais altas do Estado no final da estação. No Centro Sul, podem iniciar na segunda metade de abril. “No outono de 2025 será natural a ocorrência de variações bruscas na temperatura do ar em períodos curtos, com registro de períodos quentes”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.