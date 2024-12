Um grave acidente ocorrido por volta das 14h30 desta terça-feira (3), no km 14 da PR-431, próximo a Ribeirão Claro, tirou a vida de Admilson Zava Schmidt, de 57 anos, motorista de um caminhão guincho plataforma pertencente à empresa Samp/Fiat, de Santo Antônio da Platina. O acidente envolveu um caminhão trator Draf com duas carretas acopladas e o guincho que transportava um veículo.

Detalhes do acidente

O acidente aconteceu na curva do Cateto, próximo a Ribeirão Claro, quando a última carreta do caminhão trator, que seguia sentido Jacarezinho, derrapou ao fazer a curva. A carreta invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão guincho que trafegava no sentido Ribeirão Claro.

Com o impacto, o guincho ficou destruído. O motorista, Admilson Schmidt, teve morte instantânea. O passageiro do veículo, Fabiano Pimentel, sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local. Ele foi encaminhado ao hospital de Ribeirão Claro. Já o motorista do caminhão trator saiu ileso, permaneceu no local, prestou socorro e colaborou com as autoridades.

Atuação das autoridades e providências

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho trabalharam na retirada do corpo do motorista das ferragens. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Além disso, as Polícias Civil, Militar, Científica e Rodoviária Estadual estiveram no local para investigar as causas do acidente e adotar as medidas cabíveis.