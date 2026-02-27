A Prefeitura de Jacarezinho, por meio do prefeito Marcelo Palhares e do vice-prefeito Antonio Neto, anuncia que já está na conta o reajuste salarial dos servidores públicos municipais, conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.742/2026, aprovada pela Câmara de Vereadores.

O reajuste total é de 5,40%, sendo 4,26% a título de revisão geral anual e 1,14% de aumento real, aplicados sobre os salários, vencimentos-base ou subsídios dos servidores ativos, inativos e comissionados vinculados ao Município. O percentual incide sobre a remuneração básica dos servidores e tem efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. A medida não se aplica ao subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.

O prefeito destacou que a valorização dos servidores é prioridade da gestão. “Valorizar o servidor público é fortalecer Jacarezinho. Quem cuida da nossa cidade todos os dias merece reconhecimento, respeito e valorização”, afirmou.

A conquista foi possível graças ao trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo municipal. A administração municipal agradece aos vereadores pela aprovação da matéria e pelo compromisso com Jacarezinho.