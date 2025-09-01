Uma equipe da ROTAM apreendeu, na noite deste sábado (30), uma motocicleta em situação irregular após acompanhamento no bairro Nações, em Siqueira Campos.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h40, quando os policiais visualizaram uma motocicleta Honda/CG 125 sem placa, sem retrovisores e em mau estado de conservação. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, sendo acompanhado até a Rua São Vicente, próximo ao Lar do Menor.

Após o cerco, o veículo foi abordado. O passageiro foi liberado no local, enquanto o condutor, que não possuía habilitação, foi retido. A motocicleta apresentava diversas pendências administrativas, além de falhas mecânicas graves nos freios, lanternas e sistema de iluminação.

O veículo foi recolhido para o pátio da Polícia e as medidas cabíveis foram adotadas.