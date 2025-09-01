A Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante na noite deste sábado (30), no bairro Vila Maria, em Jacarezinho.
A ocorrência foi registrada na Rua Joaquim Cândido de Carvalho, onde o condutor de um veículo GM Classic Life impedia a passagem de outros carros ao permanecer parado no meio da via. Uma equipe policial que realizava patrulhamento foi acionada e constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e forte odor etílico.
Durante a abordagem, os policiais verificaram que o homem não possuía habilitação e que o veículo estava com o licenciamento atrasado desde 2023. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio do 2º Batalhão.
O motorista aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,67 mg/L de álcool – valor considerado crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi conduzido ao hospital para avaliação médica e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.