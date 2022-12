Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Equipes da prefeitura de Jacarezinho trabalham incansavelmente na limpeza de ruas e reparos emergências após o temporal que castigou a cidade no fim da tarde de ontem (sexta-feira, 09).

O prefeito Marcelo Palhares mobilizou todas as secretarias logo após as chuvas para percorrer as ruas mais afetadas e desenvolver um diagnóstico preciso dos danos, além de já iniciar os trabalhos de recuperação.

O prefeito ainda acompanhou pessoalmente muitos dos trabalhos e garantiu apoio às famílias afetadas.

Além do amplo serviço de limpeza por toda cidade, também são distribuídas lonas a famílias que tiveram telhados avariados pela força do temporal.

Estima-se que choveu 130mm em aproximadamente 30 minutos, o que gerou uma quantidade de águas pluviais superior a capacidade de vazão das galerias, além de uma alta repentina do Ribeirão Ourinho. Felizmente não houve feridos.

Os trabalhos de limpeza e reparos emergenciais devem seguir por todo final de semana.