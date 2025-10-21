O espetáculo “Canções para afastar o medo – Contos e Acalantos Latino Americanos”, da QINTI Companhia, chega a Jacarezinho no dia 30 de outubro, no Teatro CAT, com entrada gratuita e classificação livre para todas as idades. A peça busca celebrar a infância, os afetos e as vozes ancestrais através de contos e cantigas de ninar, convidando o público a adentrar em uma travessia poética pela América Latina.

A obra, que combina teatro, contação de histórias, música ao vivo e formas animadas, traz uma encenação sensorial e afetiva. Com narração da diretora e atriz peruana Rosana Reátegui, o espetáculo inspira-se em narrativas tradicionais de países latinoamericanos, resgatando a força das vozes femininas em línguas originárias, como o guarani, quechua, mapuche e nahuatl, acompanhado pelos arranjos da musicista uruguaia Natalia Sarante.

O cenário dessa viagem é construído pelas artistas ao longo do espetáculo, utilizando oito metros de tecido que se transforma em cordilheiras, montanhas, rios e caminhos. Os personagens de lã, criados por Rosana Reátegui, percorrem essas paisagens em constante transformação.

Reconhecido nacionalmente, o espetáculo foi indicado a sete categorias no 7º Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças, conquistando os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Música Adaptada/Trilha Sonora. A obra também recebeu menção especial no Festival FESTE de Pindamonhangaba pela pesquisa em cultura latina voltada à infância.

Esta ação faz parte do Projeto Escola de Espectadores do Paraná, organizada pela Companhia Cia Teatro Kaos, de Londrina, com produção local da CNX Produções Culturais e do Conjunto Amadores de Teatro (CAT). A realização ocorre por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com apoio da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Paraná, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Espetáculo: Canções para afastar o medo – Contos e Acalantos Latino Americanos

Data: 30 de outubro (quinta-feira)

Horário: 14h

Local: Teatro CAT – Jacarezinho (PR)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Duração: 60 min

Sinopse

Na sessão, quatro cantigas latino americanas são apresentadas nas suas línguas de origem para embalar histórias de mães que, com seus fios de voz, nas noites escuras, costuram melodias para trazer novos amanheceres. No espaço do encontro há uma grande juta de tecido que se abre para ser cordilheira, montanha, casa e também caminho.

Fios e feltragem de lã darão vida aos personagens para acolher nas suas texturas as quatro histórias da sessão: Começamos em uma vila chilena, onde uma criança com medo chora, pois, as raposas rondam a casa.

O que pode fazer a mãe para acalma-la?

Longe dali um outro canto ressoa nas areias das Antilhas: um bebê só quer dormir quando a mãe voltar do trabalho; indo além, nas terras altas andinas, rochas ecoam o canto de uma mãe para sua filha doente, uma cantiga que se repete durante toda a noite para esvanecer a dor, e, por fim, a montanha de juta abre um novo caminho que nos leva até o México, na lembrança de uma menina que canta para trazer a mãe de volta. Cantos em quechua, mapuche, espanhol e nahualt envolvem histórias e temáticas sobre maternidade, mãe-terra, alegria, cuidado e esperança.

Ficha Técnica

Concepção, Dramaturgia e Direção: Rosana Reátegui

Direção de Movimento e Formas Animadas: Marise Nogueira

Atrizes em cena: Rosana Reátegui e Natalia Sarante

Cantos e Arranjos Musicais: Natalia Sarante

Cenário: Renato Marques e Rosana Reátegui

Figurino: Francisco Leite

Iluminação: Thiago Monte

Bonecos de lã: Rosana Reátegui

Direção de Produção: Paty Lopes

Produção Executiva: Cido Accioly

Tradução em Libras: Thamires Ferreira

Realização: Qinti Companhia