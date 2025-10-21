A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas na manhã desta terça-feira (21) para cumprir 90 mandados judiciais em uma operação que apura a atuação de uma organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. As ações ocorrem simultaneamente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Mais de 350 policiais participam da operação, com a missão de cumprir os mandados, combater a lavagem de dinheiro e promover a descapitalização da organização investigada. A ação conta com o apoio das polícias militares de São Paulo e Santa Catarina e da Polícia Federal, que atua no cumprimento dos mandados no Mato Grosso do Sul. A PCPR também emprega apoio aéreo com helicóptero e cães de faro nas diligências.

No Paraná, os mandados são cumpridos em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro; Londrina, Cambé e Jataizinho, no Norte; e Paranavaí, no Noroeste. Também há ações em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; Bombinhas e Brusque, em Santa Catarina; e em Ourinhos, Hortolândia e São Paulo, no Estado de São Paulo.

Entre os mandados expedidos pela Justiça estão 42 de prisão, 48 de busca e apreensão e o sequestro de 11 veículos avaliados em cerca de R$ 1,8 milhão, além de quatro imóveis residenciais, dinheiro em espécie e bloqueio de valores em contas bancárias.

A investigação teve início em abril de 2024, em Jacarezinho, no Norte do Estado. Em junho do mesmo ano, foram presos dois homens apontados como líderes do grupo. Eles foram capturados em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e os aparelhos apreendidos foram submetidos a perícia. As apurações indicam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 120 milhões desde 2021, cifra que demonstra a capacidade de infiltração e o nível de organização alcançado pela rede criminosa.

O delegado Pedro Cáprio, responsável pela investigação, explica que a ação representa uma etapa importante do trabalho de longo prazo desenvolvido pela instituição. “O objetivo da operação é desarticular toda a estrutura do grupo, interrompendo a distribuição de drogas, a lavagem de dinheiro e as relações que mantêm o crime organizado ativo”, afirma.

A PCPR identificou a forma de atuação da organização, concentrada no Norte e no Norte Pioneiro do Paraná. O material apreendido será analisado e pode subsidiar novas fases da investigação e medidas voltadas à responsabilização de todos os envolvidos.