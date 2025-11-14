O Governo do Paraná entregou 165.405 unidades de 28 tipos de medicamentos a Rio Bonito do Iguaçu nesta quinta-feira (28). Os itens foram adquiridos por meio do Consórcio Paraná Saúde. O município também recebeu dois “kits calamidade” com uma tonelada de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, uma solicitação feita pela Secretária de Estado da Saúde ao Ministério da Saúde (MS).

Na lista estão antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos para tratamento de insuficiência cardíaca, hormônios para tratamento de hipotireoidismo, entre outros.

“O Consórcio Paraná Saúde é um exemplo há mais de 25 anos de uma compra centralizada para os municípios e uma ferramenta importante em incidentes como o que atingiu Rio Bonito do Iguaçu”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti David Lopes, a resposta inicial foi ágil e agora é importante manter o atendimento da população. “Não podemos deixar de realizar atendimentos. Os de urgência e emergência já aconteceram, mas a população tem suas demandas e precisamos cuidar das gestantes, dos doentes crônicos e das crianças”.

VISITA TÉCNICA – Nesta semana, representantes da Sesa, do MS e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) estiveram em Rio Bonito do Iguaçu para alinhar estratégias, avaliar os danos e coordenar os próximos passos da resposta da saúde à população. O envio dos “kits de calamidade” foi uma das ações concretas desse encontro.

Também está previsto o envio de um container e mais 20 profissionais de saúde da Força Nacional do SUS para reforçar o atendimento, sendo oito psicólogos, um psiquiatra, seis enfermeiros, dois médicos generalistas e três administrativos.

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE – Exemplo nacional para aquisição de medicamentos, o Consórcio foi constituído em 1999 e reúne 398 municípios do Estado, com exceção de Curitiba, e adquire, em conjunto, medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica para distribuição aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A compra centralizada, em gran-des quantidades, possibilita aquisições com menores custos.

Os recursos estaduais e federais são transferidos ao Consórcio por meio de convênio celebrado entre Sesa/PR e Consórcio. O recurso municipal é transferido pelo convênio celebrado entre cada município individualmente e o Consórcio.