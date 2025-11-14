O tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, provocou um prejuízo estimado em R$ 60 milhões no setor agropecuário, de acordo com um balanço inicial da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), divulgado nesta sexta-feira (14).

A Secretaria está fazendo um georreferenciamento da área afetada, ou seja, o mapeamento da localização exata dos estragos usando coordenadas geográficas. Neste trabalho, já foi possível identificar 300 propriedades com danos, principalmente estruturais. Para percorrer as propriedades e fazer o levantamento in loco mais detalhado, 10 equipes compostas por engenheiros civil e agrônomo, técnicos da Seab, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) foram criadas.

“Além das moradias, muitos barracões foram atingidos, principalmente áreas de produção de milho, soja, trigo e suinocultura”, detalha o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes. “O auxílio para a área urbana será o mesmo para o meio rural. Assim como a cidade precisa de benefício para reconstrução, os produtores também”.

Como resposta aos agricultores, a pasta vai adotar medidas emergenciais:

– Apoio de até R$ 50 mil para recuperar imóveis ou estruturas produtivas.

– Em caso de perdas acima desses valores, financiamentos com taxas especiais serão disponibilizados. Pelo BRDE, as empresas poderão solicitar valores acima de R$ 800 mil para capital de giro ou investimentos. Além de juro zero, o financiamento tem 36 meses de carência e prazo de 120 meses para pagamento. Os clientes que já têm empréstimos ativos com o banco podem solicitar prorrogação do financiamento, com carência adicional.

Pela Fomento Paraná, uma linha terá limite de R$ 800 mil e prazo de até 72 meses para pagamento, incluídos 12 meses de carência, para micro e pequenas empresas, com juros zero. A segunda é uma linha de microcrédito, com limite de R$ 20 mil, também com taxa de juros zero, para microempresas — com faturamento anual de até R$ 360 mil — microempreendedores individuais (MEI) e empreendedores informais.

– Pequenos produtores que no cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) constam receita menor que R$ 5 mil no mês também vão receber auxílio de R$ 1 mil válido por seis meses.

Em caso de dúvidas, o produtor rural deve entrar em contato com a prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, que está funcionando de forma temporária na Escola Municipal do Campo Tatiane Bergeier.