O sábado, 12 de julho, foi um dos grandes destaques da edição 2025 da Fetexas, realizada em Jacarezinho (PR). Com atrações de peso e enorme participação popular, o Centro de Eventos da cidade viveu uma noite repleta de música, alegria e celebração.

Grandes shows movimentaram o público

A consagrada dupla Rio Negro & Solimões abriu a programação com seus grandes sucessos e carisma inconfundível. Logo após, o “Baile do Texas” trouxe ao palco Brenno & Matheus, representantes da nova geração do sertanejo universitário, que empolgaram a plateia com um show vibrante e contagiante.

Estrutura elogiada e público expressivo

Milhares de pessoas prestigiaram o evento, entre moradores locais e visitantes. A organização, segurança e infraestrutura foram amplamente elogiadas, reforçando a qualidade da festa. O clima festivo e a diversidade da programação deram o tom de uma noite memorável.

Fetexas 2025 reforça tradição e valor cultural

A Festa do Expositor Agropecuário e Industrial de Jacarezinho segue firme como um dos principais eventos culturais e de entretenimento da região. A noite de sábado foi prova do sucesso da iniciativa, que se encerra neste domingo, 13 de julho, com o show de Luan Santana — atração principal que promete fechar a edição com chave de ouro.

Agradecimento aos parceiros👇

Dr. Thiago Suzuki, Dr. Vitor Baggio, Chiquinho Sorvetes, Pizzaria Germanos Delivery e WCell Celulares e Carlos Eduardo

Fotos: Carlos Eduardo Fotografia