O governador em exercício Darci Piana participou neste sábado (12) da abertura do 33º IMIN Matsuri, o Festival do Imigrante Japonês, realizado no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba. O evento celebra os 117 anos da imigração japonesa no Brasil e os 130 anos do tratado de amizade entre os dois países, com uma programação cultural e gastronômica intensa durante todo o final de semana.

Acompanhado de autoridades e representantes da comunidade nipo-brasileira, Piana destacou a importância da parceria entre o Paraná e o Japão, reforçando os laços de amizade, cooperação e intercâmbio que unem as duas culturas há mais de um século.

“A comunidade japonesa faz parte da história do nosso Estado. O IMIN Matsuri é uma homenagem à contribuição imensurável que os imigrantes e seus descendentes deram ao Paraná, seja na agricultura, na educação, na ciência ou na cultura. Quem passar por aqui vai encontrar de tudo, vai comer bem, conhecer mais da cultura e se divertir”, afirmou.

O Brasil abriga hoje a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 2,7 milhões de nikkeis – japoneses e descendentes. O Paraná tem a segunda maior colônia do país, estimada em 276 mil pessoas, atrás apenas de São Paulo. As primeiras colônias nipônicas começaram a se estabelecer em Curitiba em 1912 e nas regiões Norte e Noroeste a partir de 1914.

Esse vínculo histórico se reflete também nos acordos de irmandade entre o Estado e diversas cidades japonesas. O Paraná mantém uma relação formal com a província de Hyogo há 52 anos. O cônsul-geral do Japão no Paraná, Yasuhiro Mitsui, que acompanhou o Piana na visita, também lembrou dos laços de irmandade das cidades de Curitiba com Himeji, Londrina com Nishinomiya e Nago, Maringá com Kakogawa, Paranaguá com Awaji e Assis Chateaubriand com Shibata. “É uma relação de amizade e de sangue entre o Japão e o Paraná e por isso esses laços tão fortes e bonitos”, reforçou.

A realização do IMIN Matsuri neste ano tem ainda mais simbolismo por integrar as celebrações do “Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão”, que marca os 130 anos da assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países. A ratificação desse acordo, feita em Paris, em 1895, abriu caminho para a construção de relações diplomáticas e culturais duradouras.

Segundo o presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, Everson Takayama, a expectativa é reunir 20 mil pessoas no fim de semana. “E pensar que começou como uma pequena celebração dos nossos ancestrais e hoje é um evento grandioso, que reúne a nossa comunidade e todos que admiram a cultura japonesa”, refletiu.

A Secretaria de Turismo do Paraná está presente no evento com um estande especial apresentando as belezas do Estado para o público.

VISITA IMPERIAL – Recentemente, o Paraná também foi palco de uma visita histórica da princesa Kako de Akishino, da família imperial japonesa, que esteve em Maringá, Rolândia, Londrina e Foz do Iguaçu, reforçando os laços com a comunidade nikkei paranaense e conhecendo de perto os atrativos turísticos da região.

EVENTO – Ao longo do fim de semana, os visitantes do IMIN Matsuri poderão desfrutar de comidas típicas japonesas, apresentações culturais e oficinas temáticas. No sábado, o festival funciona das 10h às 20h, e no domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 15 para um dia ou R$ 25 para os dois dias. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos, mediante apresentação de documento.

PRESENÇAS – Também estavam presentes na abertura do evento o prefeito de Curitiba em exercício, Paulo Martins, e o deputado estadual Jairo Tamura.