Neste sábado (12), uma operação estratégica marcou o avanço da comunicação operacional no Norte Pioneiro do Paraná. A 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (3ªCIBM), com sede em Santo Antônio da Platina, recebeu o apoio aéreo da Casa Militar do Governo do Estado para instalar uma repetidora e uma antena no topo de uma montanha, no município de Ribeirão Claro.

O transporte dos equipamentos, que seria extremamente desafiador por vias terrestres, foi realizado com o auxílio de um helicóptero, que decolou de Curitiba com destino ao local da operação.

A região montanhosa de Ribeirão Claro, onde foi realizada a instalação, apresenta terrenos íngremes e de difícil acesso. A escolha pelo transporte aéreo foi fundamental para garantir a segurança dos envolvidos e a viabilidade da ação.

O uso do helicóptero da Casa Militar possibilitou que a missão fosse concluída em poucas horas, reforçando a importância da integração entre diferentes setores do governo estadual em prol da segurança pública.

Melhoria na comunicação

A instalação da antena e da repetidora irá ampliar significativamente a cobertura de rádio da 3ªCIBM, que atua em diversos municípios da região Norte Pioneiro. Com uma comunicação mais eficiente, os bombeiros poderão atuar com maior agilidade em ocorrências como incêndios, resgates e desastres naturais.

De acordo com a corporação, a melhoria na qualidade do sinal de rádio é um fator crucial para a coordenação das equipes em campo, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso.