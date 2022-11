Filho joga gasolina em casa e tenta colocar fogo para matar a mãe no Paraná

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher acamada, que não tem movimentos nas pernas, foi salva por vizinhos depois de ser ameaçada de morte pelo próprio filho, que espalhou gasolina pela casa e pretendia atear fogo na residência. O fato foi registrado no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana, no norte do Paraná, no começo da noite desta quarta-feira, 23.

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), que foi acionada, um vizinho da vítima acionou o 190, informando que estaria escutando gritos de socorro vindo da casa ao lado, que a vizinha seria acamada e que havia um cheiro forte de gasolina.

Os policiais foram até o local e foram informados que o filho da vítima havia surtado e começou a discutir com sua mãe, que não possui os movimentos das pernas, e em seguida, pegou um galão de gasolina e começou a espalhar pela casa, móveis, roupas e dizer que iria atear fogo.