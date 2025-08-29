Uma mulher de 69 anos é investigada após abandonar 11 filhotes de cachorro recém-nascidos em uma lixeira, em Santo Antônio da Platina (PR). Apesar do resgate, apenas um sobreviveu. A Polícia Civil informou que a suspeita vai responder por maus-tratos seguidos de morte de animais, crime que pode resultar em até cinco anos de prisão.

O abandono dos filhotes

Imagens de câmeras de segurança, registradas em 16 de agosto, mostram a mulher caminhando com uma sacola e, em seguida, deixando o objeto dentro de uma lixeira na calçada. Dentro dela estavam os 11 filhotes, que tinham apenas cinco dias de vida.

Uma moradora que acompanhava a cena pelas câmeras conseguiu resgatar os animais, mas seis morreram ainda no lixo. Outros cinco foram encaminhados a uma tutora provisória em uma ONG de Jacarezinho (PR).

Resgate da cadela mãe

No dia 21 de agosto, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita e resgatou a cadela, mãe dos filhotes. O animal foi levado até onde estavam os filhotes, mas não conseguiu amamentá-los. Com isso, apenas um filhote sobreviveu.

A cadela agora está sob os cuidados do Canil Municipal, onde será castrada. O filhote segue com a tutora provisória que acompanhou os primeiros cuidados.

Investigação e punição

Segundo o delegado Amir Salmen, a mulher seria ouvida nesta quinta-feira (28). Ela vai responder por maus-tratos seguidos de morte dos animais, cuja pena é de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de guarda de animais.

A pena pode ser aumentada em até um terço, já que houve a morte dos filhotes.

Repercussão

O caso gerou comoção entre os moradores e levantou novamente o debate sobre a necessidade de conscientização e punições mais rígidas contra crimes de maus-tratos animais. Organizações de proteção animal da região destacam a importância da denúncia em situações de abandono e violência..