Na noite de quarta-feira (19), às 19h, policiais militares da 1ª Companhia do 2º Batalhão, em Jacarezinho, prestaram apoio ao Conselho Regional de Farmácia em uma fiscalização que identificou irregularidades em um estabelecimento comercial situado no bairro Jardim Scyllas Peixoto.

A equipe foi acionada após denúncias de práticas irregulares em um local que funcionava como farmácia. Durante a fiscalização, inicialmente, os responsáveis alegaram que o espaço comercializava apenas produtos cosméticos. No entanto, após averiguação, foi constatada a presença de medicamentos armazenados de forma inadequada, incluindo itens de uso controlado e cuja venda depende de receita médica. Além disso, o estabelecimento operava sem autorização da Vigilância Sanitária, farmacêutico responsável ou alvará de funcionamento.

A situação gerou hostilidade por parte de um dos responsáveis, mas a fiscalização foi concluída com sucesso. No total, 1.425 medicamentos foram apreendidos, e uma mulher, funcionária do local, foi presa em flagrante.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança e a colaboração com outros órgãos no combate a práticas irregulares, contribuindo para o bem-estar e saúde da população.