Na manhã da última quarta-feira (19), uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de cerca de 26 quilos de drogas na BR-369, próximo à cidade de Ubiratã, no Paraná. Durante uma abordagem de rotina, agentes identificaram irregularidades em um veículo Ford Belina, que vinha da fronteira.

O automóvel chamou a atenção dos policiais devido a sua adaptação peculiar: o porta-malas continha uma gaiola com galinhas vivas, que, segundo o motorista, seriam usadas para mascarar o cheiro dos entorpecentes. Porém, durante a vistoria, os agentes detectaram um odor suspeito vindo da parte inferior do veículo.

Ao inspecionarem o tanque de combustível, os policiais constataram que ele havia sido adulterado para armazenar drogas. Dentro do compartimento, encontraram grandes volumes de maconha, haxixe e skank, totalizando os 26 quilos apreendidos. Apenas uma pequena parte do tanque estava reservada para combustível, comprometendo o uso regular do veículo.

O condutor, de 38 anos, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil da região, onde responderá por acusação de tráfico de drogas. A PRF destacou o trabalho minucioso de seus agentes na detecção do crime e reforçou seu compromisso na luta contra o tráfico.

Assista o vídeo 👇 https://www.instagram.com/reel/DHbGVR7ApuE/?igsh=aTB5M2V1Zjk0cDd5