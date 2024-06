Na tarde de quarta-feira (26), um incêndio no Morro do Bim em Santo Antônio da Platina consumiu uma área de 11,05 hectares, causando danos à vegetação e afetando o serviço de telefonia móvel da operadora Vivo na cidade.

De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, o fogo teve início por volta das 16h30 e atingiu tanto áreas de propriedade privada (10,20 hectares) quanto do Parque Ecológico Municipal Platinense (0,85 hectare). Felizmente, devido às medidas preventivas realizadas no mês de abril, como a criação de aceiros no entorno do parque, os danos à área protegida foram minimizados.

No entanto, as chamas também atingiram a antena e equipamentos da Vivo, ocasionando na interrupção do sinal da operadora para os clientes do município. A empresa ainda não divulgou informações sobre o tempo estimado para o restabelecimento do serviço.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.