O tradicional zoológico do parque Beto Carrero World, localizado no município da Penha, em Santa Catarina, foi fechado após 32 anos de funcionamento, conforme anúncio nas redes sociais nesta quinta-feira (27).

Chamado de “Mundo Animal”, o recinto do parque multitemático chegou a ter 237 espécies. Atualmente, a administração do espaço já fazia a transição de animais para outros locais de forma gradativa.

Conforme o Beto Carrero World, os animais serão levados para espaços confiáveis. Além disso, os demais setores do parque, onde estão brinquedos e a área de shows, funcionam normalmente.

“A decisão foi tomada após um longo entendimento de que os animais precisam de um ambiente mais próximo ao seu habitat natural. O BCW apoia instituições sérias e reconhece a necessidade de repensar a relação com o meio ambiente e com as espécies que nele habitam”, publicou o perfil oficial do parque no Instagram.

“Hoje, nos despedimos do Mundo Animal, uma de nossas áreas mais icônicas. Um espaço que nasceu do profundo respeito e carinho que o saudoso Beto Carrero tinha pelos animais”, finaliza o comunicado.

