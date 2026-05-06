Na data de ontem, terça-feira (05/05), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em uma carreta na BR-153, quilômetro 17, no município de Jacarezinho (PR).

O fogo teve início na região do rodado do veículo de carga, mas foi rapidamente controlado pelas equipes, evitando maiores danos. Não houve registro de vítimas.

Durante o atendimento, a Concessionária EPR prestou apoio para organizar o fluxo de veículos na rodovia, garantindo a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

A ação conjunta reforça a importância da resposta rápida em situações de risco, assegurando que o incidente fosse contido sem maiores consequências.