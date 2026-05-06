Na manhã desta quarta-feira (6), uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de medicamentos e mercadorias estrangeiras transportadas sem documentação na BR-277, em Cascavel, região oeste do Paraná.

A ação teve início por volta das 7h, quando agentes da PRF abordaram uma camioneta. O comportamento nervoso do motorista e as informações contraditórias sobre a viagem levantaram suspeitas. Durante a vistoria inicial, foram encontrados perfumes importados em quantidade compatível com comércio, sem nota fiscal.

O veículo foi encaminhado à unidade da Receita Federal, onde uma inspeção detalhada revelou ampolas de medicamentos, comprimidos de uso controlado, anabolizantes e outros produtos de origem estrangeira sem comprovação de importação regular.

Segundo relato do condutor, a carga teria sido embarcada em Foz do Iguaçu (PR) e deveria ser entregue em Joinville (SC), mediante pagamento pelo transporte.

As mercadorias e o veículo foram retidos pela Receita Federal para contabilização e procedimentos legais. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Cascavel.