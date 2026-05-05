O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) nesta terça-feira (5) um conjunto de novos equipamentos que somam R$ 10,41 milhões em investimentos para a corporação. Entre os itens, o destaque são cinco motos aquáticas do tipo Rescue Runner, modelo inédito no Brasil voltado exclusivamente para operações de busca e salvamento em ambientes aquáticos complexos, como enchentes urbanas, rios com correnteza e áreas com obstáculos naturais.

A entrega integra o maior pacote de investimentos da história do Paraná para as forças de segurança, com R$ 338 milhões repassados pelo Governo do Estado, e representa um avanço significativo na capacidade de resposta dos bombeiros paranaenses em diferentes tipos de ocorrência.

“É o maior pacote de investimentos já realizado de uma só vez na segurança pública do Paraná, com equipamentos modernos para todas as forças. Estamos trazendo o que há de melhor no mundo para dar estrutura e melhores condições de trabalho aos nossos profissionais, o que impacta diretamente na proteção da população”, afirmou o governador durante a entrega.

Desenvolvidas na Suécia pela empresa Safe at Sea, referência internacional em soluções para salvamento, as embarcações foram projetadas desde a origem para resgates em condições extremas, como corredeiras, enchentes urbanas e áreas com obstáculos naturais. Compactas, robustas e altamente versáteis, elas são utilizadas em mais de 30 países e se destacam por alcançar locais onde embarcações convencionais não conseguem operar.

Diferentemente das motos aquáticas tradicionais, os equipamentos contam com propulsão a jato, sem hélice externa, o que aumenta a segurança para vítimas e operadores. A plataforma traseira integrada permite o resgate direto, sem necessidade de adaptações, enquanto o casco reforçado garante estabilidade mesmo em águas turbulentas e com presença de pedras. A alta manobrabilidade e a capacidade de operar em áreas rasas ampliam o alcance das equipes em cenários críticos.

Na prática, a nova tecnologia reduz o tempo de resposta e aumenta a precisão das operações, permitindo que bombeiros acessem rapidamente vítimas isoladas em áreas de difícil acesso, com maior controle e segurança durante o resgate.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, tenente-coronel Emmanuel Pinto, destacou que o pacote faz parte de uma estratégia contínua de fortalecimento da corporação. “Estamos ampliando nossa estrutura com equipamentos voltados diretamente às missões de busca e salvamento, o que fortalece a capacidade de atuação em todo o Estado. É um investimento planejado, que vem sendo executado ao longo dos últimos anos”, disse.

Segundo o subcomandante, a distribuição dos equipamentos segue um modelo integrado de resposta a emergências. “A ideia é posicionar esses recursos em pontos estratégicos, com equipes preparadas para uma resposta rápida. Trabalhamos com o conceito de força-tarefa, em que diferentes unidades convergem para o local da ocorrência conforme a gravidade da situação”, acrescentou o coronel Emmanuel.

O comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), major Ícaro Gabriel Greinert, ressaltou que o diferencial das motoaquáticas está no projeto voltado especificamente para cenários de desastre. “Esse tipo de embarcação foi desenvolvido exclusivamente para resgate, com características que permitem operar em enchentes urbanas e rios com obstáculos. O casco em polímero possibilita contato com estruturas como veículos e pedras sem comprometer a operação, algo que não ocorre com embarcações convencionais”, explicou.

O oficial também destacou recursos que ampliam a capacidade de atuação em ambientes críticos. “Ela permite a limpeza do sistema de propulsão durante o uso, o que é fundamental em áreas com muita sujeira, além de oferecer mais estabilidade e navegação noturna. A partir da experiência que tivemos em operações no Sul do País, conseguimos validar o desempenho e estruturar a implantação dessas embarcações no Paraná, com treinamento de equipes e integração à força-tarefa”, complementou Greinert.

Cada moto aquática pode ser operada por um bombeiro e realizar o resgate de até duas vítimas simultaneamente, ampliando a eficiência das equipes em ocorrências de alta complexidade. O equipamento também facilita o acesso a áreas onde antes seria necessário montar sistemas de cordas ou utilizar embarcações maiores, reduzindo riscos e otimizando o tempo de atuação.

RESPOSTA RÁPIDA A DESASTRES – Com investimento de R$ 2,26 milhões, as novas motoaquáticas ampliam a capacidade de resposta da corporação em ocorrências em rios, corredeiras, enchentes urbanas e áreas remotas, fortalecendo também as ações da Força-Tarefa de Resposta a Desastres do CBMPR.

O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Saulo Sanson, destacou que os equipamentos fazem parte de um planejamento estratégico já estruturado pela pasta. “É uma entrega histórica, com equipamentos que já têm destino definido e começam a ser distribuídos imediatamente para todas as regiões do Estado. Isso garante que os profissionais que estão na ponta tenham melhores condições de trabalho e uma resposta mais rápida à população”, afirmou.

REFORÇO ESTRUTURAL – O pacote de R$ 10,41 milhões destinado ao Corpo de Bombeiros também inclui uma série de equipamentos que ampliam a atuação da corporação em diferentes frentes de resgate.

Entre os itens entregues estão oito viaturas destinadas ao transporte de cães de busca e resgate, equipadas com sistemas de climatização e adaptadas para garantir segurança e bem-estar dos animais durante as operações. A corporação também recebeu duas lanchas de busca e salvamento, além de quatro barcos de alumínio e 15 embarcações infláveis, reforçando a atuação em ambientes aquáticos.

Outro destaque é a entrega de 80 novos equipamentos de mergulho. Em abril, o CBMPR formou 14 novos mergulhadores, ampliando a capacidade de atendimento em ocorrências subaquáticas em todo o Estado. Os novos conjuntos incluem máscaras full face, que permitem respiração natural pelo nariz e pela boca, e roupas secas, que evitam o contato direto com a água em ambientes contaminados, aumentando a segurança dos militares.

O pacote contempla ainda 3.781 equipamentos de salvamento em altura, fortalecendo as operações em ocorrências que exigem técnicas verticais, como resgates em edificações, encostas e áreas de difícil acesso.

PRESENÇAS – Também acompanharam a entrega o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário estadual da Comunicação, Cleber Mata; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockembach; o diretor geral da Polícia Científica do Paraná, Ciro Pimenta; o presidente do Viaje Paraná, Irapuan Côrtes; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Cobra Repórter, Anibelli Neto, Pedro Paulo Bazana, Soldado Adriano José; os deputados federais Sandro Alex, Beto Preto e Geraldo Mendes; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Francisco Zanicotti; a diretora-geral da Polícia Penal do Paraná, Ananda Chalegre; e o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Emmanuel Pinto.