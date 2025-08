Na tarde desta segunda-feira (4), a Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 23 anos foragido da Justiça, acusado de roubo majorado — crime praticado com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. A prisão ocorreu em Jacarezinho, no bairro Nossa Senhora das Graças, após ação coordenada pela 12ª Subdivisão Policial.

Abordagem rápida e pronta resposta da polícia

A operação foi deflagrada por volta das 14h45, após os investigadores confirmarem o paradeiro do suspeito. Ele estava escondido nos fundos de uma residência localizada na rua Treze de Maio. Com autorização da proprietária do imóvel, os policiais entraram no local.

Segundo a Polícia Civil, o homem tentou enganar os agentes ao fornecer nome falso e resistiu à prisão. Diante do comportamento, foi necessário o uso progressivo da força, com a aplicação de algemas conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF, que permite a contenção em caso de risco ou resistência.

Mandado de prisão por roubo cometido com arma de fogo

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho, no âmbito do processo nº 0001007-32.2025.8.16.0098.01.0002-08. O crime é tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

O foragido estava sendo procurado desde março deste ano por participação em roubo cometido com uso de arma de fogo e envolvimento de comparsas.

Polícia Civil reforça compromisso contra a impunidade

O delegado-adjunto Tristão Antonio Borbborema de Carvalho, responsável pela operação, destacou a importância da prisão:

“É um trabalho técnico e estratégico, que reafirma o compromisso da Polícia Civil com a efetividade das decisões judiciais e com a segurança da população. Não há espaço para a impunidade.”

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

A Polícia Civil do Paraná reforça o pedido de colaboração da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais:

Disque-Denúncia: 181

Polícia Civil: 197

12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho: (43) 3511-0600

A identidade dos denunciantes é mantida em completo sigilo.

Prisão reforça o combate qualificado ao crime patrimonial

Após a prisão, o investigado será encaminhado para audiência de custódia e seguirá o trâmite do processo criminal. A ação reforça o papel da Polícia Civil no combate a crimes patrimoniais violentos e na garantia da ordem pública.