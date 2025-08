Na manhã de sábado (2), por volta das 11h20, uma operação da Polícia Militar, com apoio da Equipe de Operações com Cães, resultou na apreensão de dois suspeitos de tráfico de drogas no centro de Jacarezinho (PR).

Durante o patrulhamento de rotina na rua Paraná, os policiais observaram dois homens que mudaram repentinamente de direção ao avistarem a viatura, o que levantou suspeitas. Após uma tentativa inicial frustrada de abordagem, os suspeitos foram localizados novamente na Praça Rui Barbosa.

Suspeitos tentam dispensar entorpecentes em lixeira

Durante a abordagem, um dos homens foi flagrado descartando um objeto em uma lixeira pública. Com ele, a equipe encontrou:

Uma porção de substância semelhante à maconha;

Dinheiro em espécie;

Uma faca (alegadamente para defesa pessoal).

Já o segundo abordado estava com um celular e mais dinheiro. A revista posterior na lixeira revelou duas pedras de crack, embaladas no formato conhecido como “terço”, comumente utilizado no tráfico para facilitar a comercialização.

Um dos detidos assumiu a posse das pedras, afirmando que seriam vendidas por R$ 10,00 cada.

Jovens foram encaminhados à Delegacia de Jacarezinho

Após o flagrante, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, onde permanecem à disposição da Justiça. A PM não divulgou a idade dos suspeitos, mas confirmou que ambos foram apreendidos em flagrante por tráfico de drogas.